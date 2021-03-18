Врачи рассказали об опасности кислого вкуса во рту

При этом признаком недуга также могут выступать и несварение желудка без отрыжки и изжоги, тошнота или рвота. РИА Новости пишет, что к числу «ранних симптомов» сердечного приступа можно отнести и потливость без какой-либо видимой на то причины, а также бессонницу и общую физическую усталость.

Все эти признаки могут сопровождать человека на протяжении нескольких дней. Но также они могут возникать и внезапно. В случае, если человек замечает за собой хотя бы один из них, стоит обратиться к врачу за медицинской консультацией.