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Сегодня в 16:29
Врачи рассказали об опасности кислого вкуса во рту
А также некоторых других внезапных ощущений
Врачи рассказали, какую опасность для здоровья может обозначать наличие кислого вкуса во рту. Как оказалось, такое изменение может быть прямым предвестников сердечного приступа.
При этом признаком недуга также могут выступать и несварение желудка без отрыжки и изжоги, тошнота или рвота. РИА Новости пишет, что к числу «ранних симптомов» сердечного приступа можно отнести и потливость без какой-либо видимой на то причины, а также бессонницу и общую физическую усталость.
Все эти признаки могут сопровождать человека на протяжении нескольких дней. Но также они могут возникать и внезапно. В случае, если человек замечает за собой хотя бы один из них, стоит обратиться к врачу за медицинской консультацией.