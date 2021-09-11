Врачи рассказали об увеличении числа мертворождённых детей во время пандемии COVID-19

Представители органов здравоохранения американского штата Миссисипи сообщили, что некоторым из рожениц было выполнено экстренное кесарево сечение в реанимации, передаёт The Washington Post.

Стоит отметить, что в этом же штате, со старта пандемии COVID-19, всего произошло 72 гибели плода. При этом в статистику были включены лишь те смертельные случаи, которые произошли после 20 недель беременности.

В связи со всем этим, Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) призвали будущих матерей вакцинироваться. По их мнению, коронавирусная инфекция способна заметно осложнить течение беременности.