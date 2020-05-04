Врачи рассказали, почему у современных людей слабый иммунитет

Так, по словам аллерголога–иммунолога Марины Аплетаевой, снижение иммунитета у современных людей может быть следствием чрезмерного употребления антибиотиков. По мнению эксперта, бесконтрольное применение антибиотиков способствует снижению чувствительности иммунной системы. Врач также отметила, что антибиотики не способны справиться с вирусами, а применять их приемлемо для лечения бактериальных инфекций, которые могут быть спровоцированы, в свою очередь, вирусами.

Кроме того, аллерголог-иммунолог Ольга Пащенко отметила, что чрезмерное использование антибиотиков способно уничтожить нормальную микрофлору организма. Она же, к слову, является одной из основных частей иммунной системы. Пащенко также рассказала, что при неосознанном приеме антибиотиков увеличивается резистентность патогенов к ним, обусловленная мутациями вирусов и бактерий.