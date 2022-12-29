Врачи рассказали, стоит ли голодать перед новогодним застольем

Об этом они рассказали в рамках свежего выпуска программы «Жить здорово!». Продеус подчеркнул, что подобный манипуляции могут привести к перееданию в новогоднюю ночь и набору лишнего веса.

Вместо голодания специалист рекомендовал питаться регулярно и дробно. Поддержала своего коллегу и Малышева, посоветовав придерживаться своего обычного рациона в последний день года. Это должно помочь не переедать за новогодним столом, который предназначен для общения и произнесения тостов, а не для буквального «закармливания до смерти».

Напомним, что ранее кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал, как можно снизить риск похмелья после Нового года. Для этого он посоветовал выпить 50 г оливкового масла перед праздничным застольем.

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