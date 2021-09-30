Врачи рассказали, в какое время суток пить кофе максимально полезно

По словам диетолога Кристины Таул, с утра стоит выпить стакан воды с лимонным соком, а уже спустя 30 минут, вместе с завтраком, выпить кофе. Таким образом можно не только запустить правильный обмен веществ, но и даже снизить вес. Так, вода с лимоном позволит реализоваться правильной щелочной среде в желудке, в то время как с помощью кофе можно взбодриться и уменьшить ощущение голода.

“Кофе на завтрак поможет не объедаться. С утра многим людям хочется съесть побольше”, — отметила вра Лиза Ричардс.

В то же время, полезным является черный кофе без сахара. При употреблении сладкого кофе его польза нивелируется, а сам напиток превращается в “пустые калории”.

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