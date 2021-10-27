Врачи рассказали, в какое время суток препараты от коронавируса становятся наиболее эффективными

Причём речь идёт не о конкретном времени — важно подстроиться под естественные и индивидуальные для каждого человека биологические часы. По словам исследователей, от циркадных ритмов зависит очень многое: работа иммунных клеток, свёртываемость крови и, как следствие, тромбоз или цитокиновый шторм. Например, свёртываемость крови у множества людей повышена утром или в первой половине дня, поэтому препараты для разжижения крови следует принимать ночью или утром. И в целом циркадные ритмы задают темп всем жизненно важным процессам в организме.

А на основании этого как раз и нужно строить лечение коронавируса. Учитывая протекание циркадных ритмов, можно повысить эффективность лечения и избежать множества осложнений.

«Понимание того, как соотносятся эти ритмы и работа иммунитета у конкретного человека, позволило бы проводить профилактические процедуры и давать лекарства с более высокой эффективностью. Кроме того, так врачи узнали бы время, когда появление осложнений наиболее вероятно», — рассказали авторы работы.