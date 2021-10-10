Врачи усомнились в эффективности «Доширака» при похмелье

Но, как оказалось, совсем не факт, что этот продукт по-настоящему помогает восстанавливаться после вечера, проведённого с алкоголем.

По словам врача-диетолога Ольги Беловой, для восстановления при сильном похмелье одной лишь лапши явно будет недостаточно. И хоть она способна решить проблему дефицита соли, это не отменяет сомнительность её использования в качестве средства от похмелья, сообщает Е1.RU.

Подтвердил позицию Беловой и её коллега — врач-токсиколог Алексей Водовозов. Он также утверждает, что «никаких обоснований того, что лапша может стать средством от похмелья, нет». Единственное, на что она способна — это «зверски жечь слизистую», после чего человек подскакивает и начинает искать, чем это жжение заглушить.