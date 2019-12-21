Врачи устранили кашель пациента с помощью эпиляции

Известно, что в детстве пациент серьезно повредил шею, в связи с чем врачи провели экстренную реконструктивную операцию на гортани и трахее с формированием стойкой трахеостомы для обеспечения дыхания, закрыв ее частью кожного лоскута. Так, операция прошла успешно, а ее последствия не напоминали о себе до более взрослого возраста мужчины. Однако на протяжении последних двух-трех лет мужчина начал замечать дискомфортные ощущения в области горла, которые впоследствии привели к кашлю и охриплости голоса. Специалисты Научно-клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского, в которым и обратился пациент, выяснили, что в гортани у мужчины выросли волосы, охватившие как голосовой, так и вестибулярный отделы гортани. Кроме того, волосы частично распространились в трахею.

Сообщается, что с помощью гибкого эндоскопа пациенту была проведена электроэпиляция гортани, благодаря чему на данный момент мужчину более не беспокоит кашель и прочие дискомфортные ощущения.