Врачи в Австралии восстановили челюсть пациента с помощью 3D-печати

Профессор Сасо Ивановски из Школы стоматологии Университета Квинсленда, который возглавил клиническое испытание, отметил, что использование биосовместимых материалов для печати каркасных имплантов позволило избежать необходимости в последующих операциях по удалению импланта. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Oral Implants Research.

Каркас стимулировал рост новой костной ткани в челюсти пациента, что позволило безопасно поставить зубной имплант. Эти каркасные импланты специально разрабатываются под нужды пациента, эффективно восстанавливают кость и полностью рассасываются, не требуя дополнительного вмешательства, отметил Ивановски.

После этого успеха в клинике Университета Квинсленда было напечатано несколько каркасных имплантов из поликапролактонового (PCL) материала, которые использовались в реконструктивной стоматологии еще у девяти пациентов.

Технология 3D-печати с использованием синтетического полимера медицинского класса оказывается не только безопасной и эффективной, но и более доступной по стоимости, чем металлические импланты, используемые в коммерческой стоматологии.