Врачи в Японии обвинили Google Maps в игнорировании негативных отзывов

Врачи требуют выплаты общей компенсации в размере 1,4 миллиона иен (около 9 тысяч долларов) за бездействие Google в отношении негативных отзывов. Они утверждают, что из-за своих обязательств по сохранению конфиденциальности пациентов они бессильны ответить на клеветнические отзывы.

Один из участвующих в иске врачей заявил, что люди могут публиковать анонимно любые оскорбительные высказывания, и это делает его «мешком для ударов». Представители врачей также отметили, что медицинские учреждения часто подвергаются личным атакам в сети со стороны обидевшихся пациентов.

Судебное разбирательство в Токийском окружном суде является первым коллективным иском в Японии, направленным против платформы из-за негативных отзывов в сети. Google, в свою очередь, заявил, что предпринимает усилия по борьбе с неточным и вводящим в заблуждение контентом на Google Maps и что «защищает профили компаний круглосуточно, удаляя несправедливые отзывы».