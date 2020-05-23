Врачи впервые пересадили младенцу стволовые клетки печени

Известно, что младенец имел нарушения цикла мочевины, а именно, его печень не могла разрушать токсичный аммиак. В то же время, для проведения пересадки печени необходимо, чтобы ребенок весил примерно шесть кг, тогда как новорожденный был слишком мал. В связи с этим врачами из Национального центра здоровья и развития ребенка было решено провести “промежуточную терапию”, до тех пор, пока ребенок не станет пригодным для проведения операции. Так, в кровеносные сосуды ребенка было введено 190 млн клеток печени, которые были получены из эмбриональных стволовых клеток.

Сообщается, что после проведения данного лечения у младенца не было зафиксировано увеличение концентрации аммиака в крови, что позволило в конечном итоге успешно провести трансплантацию печени. ”Успех этого испытания демонстрирует безопасность в первом в мире клиническом испытании с использованием человеческих эмбриональных стволовых клеток для пациентов с заболеваниями печени”, - сообщили врачи.