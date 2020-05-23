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Врачи впервые пересадили младенцу стволовые клетки печени

И успешно
Японские врачи впервые пересадили младенцу стволовые клетки печени. Сообщается, что данное вмешательство прошло успешно. Кроме того, оно может предоставить новые варианты лечения для младенцев.

Известно, что младенец имел нарушения цикла мочевины, а именно, его печень не могла разрушать токсичный аммиак. В то же время, для проведения пересадки печени необходимо, чтобы ребенок весил примерно шесть кг, тогда как новорожденный был слишком мал. В связи с этим врачами из Национального центра здоровья и развития ребенка было решено провести “промежуточную терапию”, до тех пор, пока ребенок не станет пригодным для проведения операции. Так, в кровеносные сосуды ребенка было введено 190 млн клеток печени, которые были получены из эмбриональных стволовых клеток.

Сообщается, что после проведения данного лечения у младенца не было зафиксировано увеличение концентрации аммиака в крови, что позволило в конечном итоге успешно провести трансплантацию печени. ”Успех этого испытания демонстрирует безопасность в первом в мире клиническом испытании с использованием человеческих эмбриональных стволовых клеток для пациентов с заболеваниями печени”, - сообщили врачи.

Автор: Лилик Ми
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