Врачи впервые успешно "поставили на паузу" организм пациента

Так, американские врачи сообщили о первом успешном эксперименте по замедлению биологических часов пациента. Процедура, имеющая довольно обычное название “экстренное сохранение и реанимация”, была опробована в медицинском центре Университета штата Мэриленд. Благодаря применению данной технологии, врачам удалось замедлить процессы, происходящие в организме человека, в связи с чем у них появилось несколько часов на спасение пациента, вместо привычных нескольких минут. Для этого они быстро охладили тело человека до 10-15° Цельсия, заменив всю его кровь специальным солевым раствором.

”Я хочу, чтобы было ясно, что мы не пытаемся отправить людей на Сатурн. Мы пытаемся купить себе больше времени для спасения жизней” — рассказал один из участников процедуры Сэмюэл Тишерман.