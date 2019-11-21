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Врачи впервые успешно "поставили на паузу" организм пациента

Благодаря чему получили несколько часов на спасение, вместо привычных нескольких минут
Последние десятилетия ученые немало времени проводят за попыткой успешно ввести человека в состояние анабиоза — состояние, когда все процессы жизнедеятельности организма замедляются, что может помочь спасти человека в критических ситуациях. Одной из проблем ученых было восстановление функций организма после выведения из анабиоза. И по всей видимости, ученым удалось решить данный вопрос.

Так, американские врачи сообщили о первом успешном эксперименте по замедлению биологических часов пациента. Процедура, имеющая довольно обычное название “экстренное сохранение и реанимация”, была опробована в медицинском центре Университета штата Мэриленд. Благодаря применению данной технологии, врачам удалось замедлить процессы, происходящие в организме человека, в связи с чем у них появилось несколько часов на спасение пациента, вместо привычных нескольких минут. Для этого они быстро охладили тело человека до 10-15° Цельсия, заменив всю его кровь специальным солевым раствором.

”Я хочу, чтобы было ясно, что мы не пытаемся отправить людей на Сатурн. Мы пытаемся купить себе больше времени для спасения жизней” — рассказал один из участников процедуры Сэмюэл Тишерман.