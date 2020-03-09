Врачи вылечили столетнего пациента с коронавирусом

Известно, что в конце февраля в больницу города Ухань поступил столетний мужчина, у которого были зафиксированы симптомы коронавируса нового типа. По словам издания, помимо симптомов коронавируса, мужчина имел сердечную недостаточность, Альцгеймер, а также гипертонию. Сообщается, что впоследствии диагноз пневмонии нового типа был официально подтвержден, а пациенту была назначена соответствующая терапия Так, на протяжении 13 дней его лечили антивирусными медикаментами и делали переливание плазмы. Кроме того, в лечении пожилого человека врачи прибегали к традиционной китайской медицине.

После курса терапии врачи вновь провели тест на наличие коронавируса у мужчины, который показал отрицательный результат, в связи с чем его и выписали из больницы. На сегодняшний день столетний пациент является самым старым вылечившимся от коронавируса пациентом.