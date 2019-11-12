Врачи выяснили, чем опасно употребление сладкого на голодный желудок

По словам специалиста, причину данного эффекта стоит искать в том, что быстрые углеводы, содержащиеся в сладостях, быстро “всасываются” организмом, в результате чего в кровь выделяется заметно больше инсулина, чем необходимо здоровому человеку. По этой причине врач рекомендует употреблять сладости уже после основного приема пищи.

”Количество бета-клеток, которые синтезируют инсулин, генетически детерминировано — сколько есть, столько есть. Как только бета-клетка выработала свой инсулин, она отмирает. Если мы сохраняем выработку инсулина, то клетка живет дольше, соответственно, сахарный диабет либо не разовьется, либо разовьется намного позже”, — рассказала Соловьева.