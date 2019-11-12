Наука и технологии
Сегодня 13:18
Врачи выяснили, чем опасно употребление сладкого на голодный желудок
Ни за что не угадаете в чем заключается опасность
Врач-эндокринолог государственной клинической больницы № 52 столичного Департамента здравоохранения Яна Соловьева рассказала о том, что употребление сладкой пищи на пустой желудок опасно для здоровья. Таким образом значительно повышается риск возникновения и развития диабета.
По словам специалиста, причину данного эффекта стоит искать в том, что быстрые углеводы, содержащиеся в сладостях, быстро “всасываются” организмом, в результате чего в кровь выделяется заметно больше инсулина, чем необходимо здоровому человеку. По этой причине врач рекомендует употреблять сладости уже после основного приема пищи.
”Количество бета-клеток, которые синтезируют инсулин, генетически детерминировано — сколько есть, столько есть. Как только бета-клетка выработала свой инсулин, она отмирает. Если мы сохраняем выработку инсулина, то клетка живет дольше, соответственно, сахарный диабет либо не разовьется, либо разовьется намного позже”, — рассказала Соловьева.