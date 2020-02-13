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Врачи выяснили, что мужчины имеют больше шансов стать жертвой коронавируса

При этом есть две гипотезы, объясняющие причину данной закономерности
Как стало известно, национальная комиссия здравоохранения Китая провела анализ половозрастного состава первых умерших от коронавируса, в результате чего пришла к выводу, что две трети из них оказались мужчинами.

Таким образом ученые пришли к выводу, что вероятность подхватить коронавирус у мужчин гораздо выше, чем у женщин. При этом российские специалисты связали подобную закономерность с тем, что мужчины чаще курят, в связи с чем именно в их легких вирус имеет возможность быстрее развиться в атипичную пневмонию. В качестве альтернативной причины, по которой мужчины чаще заражаются и погибают от коронавируса, называется генетическая предрасположенность мужчин к более тяжелому течению болезни.

Напомним, что на сегодняшний день, 13 февраля, число заболевших от китайского коронавируса достигло 50 тыс человек. При этом число погибших из-за осложнений находится на уровне 1 310 человек. Только за последние сутки в провинции Хубэй было зарегистрировано 14 840 новых случая заболевания.