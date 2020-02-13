Врачи выяснили, что мужчины имеют больше шансов стать жертвой коронавируса

Таким образом ученые пришли к выводу, что вероятность подхватить коронавирус у мужчин гораздо выше, чем у женщин. При этом российские специалисты связали подобную закономерность с тем, что мужчины чаще курят, в связи с чем именно в их легких вирус имеет возможность быстрее развиться в атипичную пневмонию. В качестве альтернативной причины, по которой мужчины чаще заражаются и погибают от коронавируса, называется генетическая предрасположенность мужчин к более тяжелому течению болезни.

Напомним, что на сегодняшний день, 13 февраля, число заболевших от китайского коронавируса достигло 50 тыс человек. При этом число погибших из-за осложнений находится на уровне 1 310 человек. Только за последние сутки в провинции Хубэй было зарегистрировано 14 840 новых случая заболевания.