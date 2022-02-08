Врачи выяснили приводит ли COVID-19 к импотенции мужчин

По словам экспертов, они провели ряд исследований, которые показали — коронавирусная инфекция хоть и имеет заметный эффект, снижающий уровень мужских гормонов, но после выздоровления, пациенты без проблем возвращаются к изначальному уровню.

Отметим, что ранее врач-уролог Сергей Ильин рассказал, способен ли COVID-19 повлиять на размер пениса. По словам эксперта, данная инфекция, как и любая другая, влияет на сосудистую систему. Но она точно никак не может изменить размер полового органа мужчин.