Врачи выяснили, кто привез коронавирус в Россию

Так, по словам заведующего кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академика РАН Александра Чучалина, первым, кто заболел коронавирусом на территории России, был мужчина средних лет, прилетевший из Милана. Специалистам удалось в крайне короткий срок выявить у него болезнь из-за наличия характерных осложнений. Диагноз мужчине был поставлен Чучалиным и главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко.

Что интересно, этот же мужчина в итоге стал первым человеком в России, который смог вылечиться от COVID-19. При этом, по словам врача, перед этим мужчина успел заразить своих пожилых родителей, из-за чего его отца пришлось подключать к аппарату ИВЛ, в то время как у его матери болезнь протекала в более легкой форме.