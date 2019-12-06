Врачи выявили опасность бороды и усов зимой

Об этом рассказал главный специалист московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, добавив, что человеческий волос выступает в роли фильтра, впитывающего и задерживающего бактерии, тогда как влажные и теплые условия в густых волосах приводят к созданию благоприятной среды для размножения микроорганизмов.

”Особенно возрастают риски получить на лице опасный "инкубатор" для вредоносных бактерий в зимнее время, когда начинается сезон массовых простуд и циркулирования вируса гриппа и люди вокруг чихают и кашляют”, — заключил Тяжельников. Также, он сообщил, что наличие растительности на лице у ранее заболевшего человека, может способствовать повторному заражению, поскольку частички мокроты могут оставаться в волосах в области рта.