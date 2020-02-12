Врачи выявили опасность храпа

По словам врача-отоларинголога высшей квалификации Алексея Кошелева, храп во время сна может сигнализировать о наличии существенных проблем со здоровьем, поэтому отнестись к этому необходимо со всей серьезностью. Врач отметил, что храп сам по себе не представляет угрозы для жизни человека, однако зачастую храпящие люди сталкиваются с задержками дыхания во время сна. Сообщается, что задержки дыхания, продолжительность которых достигает 10 секунд, могут крайне негативно сказаться на организме.

”Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания – это то, что человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой. Храп сам по себе не очень страшен, но если он сопровождается остановкой дыхания во сне, то это очень большая проблема. Она касается и детей, и взрослых”, – заключил специалист.