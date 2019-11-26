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Врачи выявили опасность занятия спортом для курильщиков

Совмещение курения и спорта может плохо отразиться на сердце
Специалисты опровергли заблуждение о том, что спорт может нивелировать негативные последствия курения. Более того, совмещение физической активности с курением приводит только к ухудшению здоровья.

Так, тренировки эффективны в укреплении тела, а также в совершенствовании состоянии мышц и суставов, провоцируя обменные процессы, тогда как курение, напротив, эти процессы замедляет.

”Совмещение сигарет и тренировок плохо отражается на сердечно-сосудистой системе. У заядлого курильщика сосуды сужаются, а при упражнениях нагрузка на сердце увеличивается. Таким образом, шансы на получение сердечно-сосудистых заболеваний только возрастают”, — поделился врач-психотерапевт, исполняющий обязанности заведующего Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии столичного департамента здравоохранения Валерий Лыков.

По словам Лыкова, курение способно усугублять тревожность, поскольку после него организм ощущает себя подавленным от отравления вредным дымом, в то время как недостаточное количество кислорода только обостряет перенапряжение.