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Врачи выявили самый вредный алкогольный напиток
Добавив, что его нужно запретить в России
По словам нарколога, кандидата медицинских наук Даниила Покровского, самым вредным алкогольным напитком является пиво. От отметил, что именно пиво оказывает наиболее негативное влияние на организм человека.
Более того, по мнению эксперта, данный алкогольный напиток следует и вовсе запретить в России. Свою категоричность врач оправдывает токсичными свойствами пива, что, в свою очередь, обусловлено его компонентами. Так, Покровский сообщил, что в составе пива можно найти такой опасный химический элемент как кобальт. Сообщается, что всего в 375 мл пива содержится предельно допустимая суточная доза данного вещества.
”Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного”, — заключил врач.