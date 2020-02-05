Врачи выявили самый вредный алкогольный напиток

Более того, по мнению эксперта, данный алкогольный напиток следует и вовсе запретить в России. Свою категоричность врач оправдывает токсичными свойствами пива, что, в свою очередь, обусловлено его компонентами. Так, Покровский сообщил, что в составе пива можно найти такой опасный химический элемент как кобальт. Сообщается, что всего в 375 мл пива содержится предельно допустимая суточная доза данного вещества.

”Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного”, — заключил врач.