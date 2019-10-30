Врачи выявили тип шапок, повышающих риск развития рака

Разумовский отдельно отметил, что в том случае, когда при ношении головного убора человек замечает выпадение волос либо то, что голова чешется, существует высокая вероятность развития опухоли. Специалист связывает это с тем фактом, что вещества, которыми обрабатывают шапки при хранении и стирке, несут тяжелые последствия для здоровья. Также он отметил, что самыми опасными являются шапки-ушанки и те, что завязываются под подбородком.

”Если после ношения шапки чешется кожа, начинают выпадать волосы, то это первый признак появления доброкачественной опухоли. Это сопровождается и сильной головной болью, ведь химикаты попадают внутрь за счет слизистой оболочки”, — рассказал врач.