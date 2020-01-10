Врачи выявили вред теплой зимы для организма

Так, если верить словам эксперта, то именно нетипично низкая для января месяца температура может оказать негативное влияние на заболеваемость людей за счет повального распространения вирусов. Все дело в том, что именно благодаря достаточно низким показателям температуры вирусы умирали, не достигая своей цели в лице организма человека. Сейчас же, когда погода показывает себя с максимально теплой стороны, риск заболеть вирусной инфекцией возрастает в разы.

Напомним, что чуть ранее специалисты центра Росгидромета объявили о том, что в период с 9 по 18 января среднесуточная температура воздуха в среднем по стране будет повышена на 4–12 градусов в сравнении с нормой.