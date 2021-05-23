Врачи запретили американцам целовать куриц

Так, согласно опубликованным BBC данным, граждан Соединенных Штатов призвали ограничить поцелуи и прижимания кур, цыплят и петухов к себе. “При этих действиях микробы могут попасть в рот и вызвать заболевание”, — предупредили представители центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Помимо прочего порекомендовали американцам и воздержаться от взаимодействия с утками, даже если они кажутся здоровыми. Также в число рекомендаций вошло и тщательное мытье рук после контакта с птицами. Американцев попросили запретить и детям трогать птиц.

Известно, что на сегодняшний день число инфицированных сальмонеллезом в 43 штатах достигло 163 человек. По мнению властей, люди заражаются во время взаимодействия с живой домашней птицей.