Врачи заявили, что курение после вакцинации может вызвать образование тромбов

Так, российский врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что когда человек курит, внутри его организма происходят спазмы сосудов вместе со сгущением крови. Это, вкупе с прививанием, может вызвать появление тромб.

Из-за этого курящим желательно отказаться от вредной привычки в период вакцинации. Но если тяга слишком сильная, то специалист посоветовала принимать антикоагулянты — они снижают активность свёртывающей системы крови и препятствуют образованию тромбов, пишет ТАСС.

В то же время пульмонолог Алексей Никишенков отметил, что курение может привести к дополнительному стрессу для организма после вакцинации. Из-за этого, в свою очередь, вполне возможно обострение побочных эффектов.