Врачи заявили, что курение после вакцинации может вызвать образование тромбов

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Врачи заявили, что курение после вакцинации может вызвать образование тромбовА значит, с вредной привычкой стоит быть аккуратнее
Как стало известно, после вакцинации от COVID-19 стоит временно отказаться от курения. Для этого есть множество причин, в том числе и возможность образования тромбов.
Так, российский врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что когда человек курит, внутри его организма происходят спазмы сосудов вместе со сгущением крови. Это, вкупе с прививанием, может вызвать появление тромб.
Из-за этого курящим желательно отказаться от вредной привычки в период вакцинации. Но если тяга слишком сильная, то специалист посоветовала принимать антикоагулянты — они снижают активность свёртывающей системы крови и препятствуют образованию тромбов, пишет ТАСС.
В то же время пульмонолог Алексей Никишенков отметил, что курение может привести к дополнительному стрессу для организма после вакцинации. Из-за этого, в свою очередь, вполне возможно обострение побочных эффектов.