Врачи заявили о вреде горячего чая для здоровья

Так, например, специалист в области гастроэнтерологии Ведат Герал заявил, что при регулярном выпивании напитка, температура которого выше 65 градусов, повышает риск развития рака пищевода. Lenta.ru пишет, что подобные выводы были сделаны на основании многолетних наблюдений за группой из 50 тыс человек из Турции, Китая, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Также эксперт отметил, что запивание горячего чая холодной водой способно провоцировать возникновение язв в пищеводе и острого гастрита. Они, в свою очередь, тоже могут вызвать и способствовать развитию рака.

Врач добавил, что рак может быть вызван и генетической предрасположенностью. Но употребление горячего чая может стать своеобразным триггером к переходу болезни в активную стадию.