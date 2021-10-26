Вредит ли здоровью полный отказ от сахара

“Полный отказ от сахара в чистом виде не несет вред. Мы его в любом случае получаем из всех продуктов питания, которые употребляем. Мозг питается исключительно глюкозой, поэтому он все перерабатывает в сахар. А так мы везде едим «скрытый» сахар — в колбасе, например, соусе, даже там, где мы его и не ожидаем увидеть”, — отметила Соломатина.

Врач также отметила, что некоторые производители продуктов раскрывают в составе не количество сахара, а углеводов. В этой связи россияне зачастую перевыполняют ежедневную норму сахара.

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