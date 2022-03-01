Вредность бытовой химии сравнили с автомобильными выхлопами

Наука и технологии
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Вредность бытовой химии сравнили с автомобильными выхлопамиПоэтому стоит быть аккуратнее с такими средствами
В сети появился материал, в котором американский эколог из Калифорнийского университета Коллин Розалес рассказал, насколько вредной может быть бытовая химия для дезинфекции при чрезмерном использовании.
По словам специалиста, данный тип средств для очистки по уровню вреда для здоровья сопоставима с автомобильными выхлопами. К такому выводу пришли учёные, в результате проведённых экспериментов.
Так, например, оказалось, что средства бытовой химии могут распространять в воздух мелкие аэрозольные частицы, которые затем попадают в дыхательные органы человека с той же скоростью, что и выхлопные газы от транспорта.
Напомним, что ранее учёные также обнаружили, что чрезмерная гигиена тела на фоне пандемии COVID-19 также способна навредить здоровью.
Источник: Science Advances