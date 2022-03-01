Вредность бытовой химии сравнили с автомобильными выхлопами

По словам специалиста, данный тип средств для очистки по уровню вреда для здоровья сопоставима с автомобильными выхлопами. К такому выводу пришли учёные, в результате проведённых экспериментов.

Так, например, оказалось, что средства бытовой химии могут распространять в воздух мелкие аэрозольные частицы, которые затем попадают в дыхательные органы человека с той же скоростью, что и выхлопные газы от транспорта.

Напомним, что ранее учёные также обнаружили, что чрезмерная гигиена тела на фоне пандемии COVID-19 также способна навредить здоровью.