Вредные привычки оказались одной из причин возникновения старческого слабоумия

Свежее исследование специалистов из Университета Осло показало, что образ жизни, при котором человек имеет высокий уровень холестерина, повышает риск болезни Альцгеймера в старости. При этом, судя по всему, проблема грозит даже тем, у кого высокий уровень холестерина носит наследственный характер.

Теперь же выяснилось, что ни сам холестерин, ни приёт статинов для его снижения не связаны с деменцией. Ключевую роль в процессе формирования старческого слабоумия играет нездоровый образ жизни, повышающий его уровень.

По крайней мере, именно это показали 10-летние наблюдения за здоровьем 3500 человек с данным недугом.