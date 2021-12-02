«Вредный» холестерин может повыситься не только из-за еды

Об этом сообщается в издании Daily Express, со ссылкой на слова врача Тимоти Легга. Так, согласно данным специалиста, стресс может привести к активации сложных процессов в теле человека.

В частности, во время пребывании в нервном состоянии у человека начинают выделяться определенные гормоны — кортизол и адреналин, что, в свою очередь, приводит к выделению жиров триглицеридов. Последние, несмотря на то, что представляют из себя ключевой источник энергии для организма, могут выделяться в чрезмерном количестве. Это и способствует повышению «вредного» холестерина, который опасен для здоровья.

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