«Вредный» холестерин может повыситься не только из-за еды

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«Вредный» холестерин может повыситься не только из-за едыЕсть еще один неожиданный фактор
Повышение уровня “вредного” холестерина не всегда связано с употреблением вредной еды. Как выяснилось, спровоцировать это может один неожиданный фактор.
Об этом сообщается в издании Daily Express, со ссылкой на слова врача Тимоти Легга. Так, согласно данным специалиста, стресс может привести к активации сложных процессов в теле человека.
В частности, во время пребывании в нервном состоянии у человека начинают выделяться определенные гормоны — кортизол и адреналин, что, в свою очередь, приводит к выделению жиров триглицеридов. Последние, несмотря на то, что представляют из себя ключевой источник энергии для организма, могут выделяться в чрезмерном количестве. Это и способствует повышению «вредного» холестерина, который опасен для здоровья.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: Daily Express.