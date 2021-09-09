Временные татуировки оказались вреднее для кожи, чем постоянные

Исследователи изучили последствия для кожи от постоянных татуировок, сделанных с помощью игл, и временных. В результате выяснилось, что именно временный вариант приводит к более разрушительным эффектам для кожи.

“Результаты показали, что кожа, на которую наносились переносные татуировки, отличается более низкими температурами, более низким увлажнением роговицы (эпидермисом) и худшей общей антиоксидантной способностью по сравнению с нетатуированным контролем кожи”, — сообщил один из авторов работы Хосе Пабло Серрано.

Временные татуировки приводят к потере уровня трансэпидермальной воды, что говорит об определенном повреждении эпидермального защитного барьера кожи.