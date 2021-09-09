Временные татуировки оказались вреднее для кожи, чем постоянные

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Временные татуировки оказались вреднее для кожи, чем постоянныеОни приводят к более разрушительным для кожи последствиям
В Журнале клинической медицины опубликовали результаты исследования, направленного на выявление негативного влияния временных татуировок на кожу. Оказалось, что они вреднее, чем постоянные, наносимые на кожу иголкой.
Исследователи изучили последствия для кожи от постоянных татуировок, сделанных с помощью игл, и временных. В результате выяснилось, что именно временный вариант приводит к более разрушительным эффектам для кожи.
“Результаты показали, что кожа, на которую наносились переносные татуировки, отличается более низкими температурами, более низким увлажнением роговицы (эпидермисом) и худшей общей антиоксидантной способностью по сравнению с нетатуированным контролем кожи”, — сообщил один из авторов работы Хосе Пабло Серрано.
Временные татуировки приводят к потере уровня трансэпидермальной воды, что говорит об определенном повреждении эпидермального защитного барьера кожи.