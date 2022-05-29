Время обновиться: Google выпустила Chrome 102, в котором закрыла серьёзную уязвимость

Стоит отметить, что все дефекты, исправленные в Chrome 102, не относятся к уязвимостям «нулевого дня». Что интересно, в выпущенном ранее Chrome 101 было исправлено 29 уязвимостей и ни одна из них также не относилась к проблемам «нулевого дня».

При этом обновление доступно на всех основных платформах — Windows, Mac и Linux.