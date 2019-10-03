Наука и технологии
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Все больше людей переходят с офисной работы на работу из дома
Так как считают такой способ заработка полноценной карьерой
Еще несколько лет назад большинство людей, имеющих работу, воспринимали переход на фриланс как временное решение. Но на сегодняшний день все иначе — если верить шестому ежегодному исследованию “Фриланс в Америке”, все больше людей предпочитают независимость при выборе своей будущей карьеры.
По данным исследования, все больше американцев начали прибегать к помощи биржи фриланса. В 2019 году около 57 млн людей в США, а это порядка 35% трудоспособного населения, работали по фрилансу. Половина из них оставались фрилансерами очень долгое время, так как считали, что фриланс — это вполне себе долговременный выбор карьеры. Для сравнения, в 2014 году количество фрилансеров, работающих на полную ставку, составляло около 17% от общего числа удаленщиков, а в 2019 году эта цифра увеличилась до 28%.
Напомним, что согласно данным Авито, в России фрилансеры зарабатывают в среднем на 2,2 тыс рублей больше, чем штатные сотрудники.
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