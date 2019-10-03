Все больше людей переходят с офисной работы на работу из дома

По данным исследования, все больше американцев начали прибегать к помощи биржи фриланса. В 2019 году около 57 млн людей в США, а это порядка 35% трудоспособного населения, работали по фрилансу. Половина из них оставались фрилансерами очень долгое время, так как считали, что фриланс — это вполне себе долговременный выбор карьеры. Для сравнения, в 2014 году количество фрилансеров, работающих на полную ставку, составляло около 17% от общего числа удаленщиков, а в 2019 году эта цифра увеличилась до 28%.

Напомним, что согласно данным Авито, в России фрилансеры зарабатывают в среднем на 2,2 тыс рублей больше, чем штатные сотрудники.