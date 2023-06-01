Все больше россиян оплачивают проход в метро сканированием лица

Все больше россиян оплачивают проход в метро сканированием лицаТехнология оплаты проезда «лицом» появилась в столице в 2021 году
В Москве выросло количество пользователей системы биометрической оплаты, которая позволяет оплачивать проезд в метро не прикладывая проездного или банковскую карту к валидатору
В приложении «Московский транспорт» функция оплаты проезда по биометрии стала популярной среди москвичей. Более 12 тысяч человек воспользовались этой возможностью, как сообщается в пресс-релизе от Департамента транспорта городского правительства.
Чтобы заплатить за проезд, пользователю нужно просто подойти к боковому правому турникету, где его лицо автоматически распознается. Деньги со счета карты «Тройка» или банковской карты снимаются всего за полторы секунды.
Для использования функции оплаты по биометрии в приложении необходимо загрузить фотографию. Фото следует сделать на сером фоне, при этом лицо должно занимать 70-80% кадра, как рассказывает телеканал «Москва 24».
СМИ также сообщают, что жители Москвы выбрали русскоязычное название для Face Pay — «система биометрической оплаты»