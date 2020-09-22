Все больше стран заявили о скором отказе от мобильных сетей 3G

Так, к уже сделавшим по этому поводу свои заявления Индии, Испании и США, присоединилась Германия. Местные операторы связи обозначили сроки отказа от мобильных сетей третьего поколения. Например, Deutsche Telekom заявила о планах по отключению своих 3G-сетей уже 30 июня 2021 года, после чего компания займется наращиванием количества базовых станций 4G и 5G. Примерно такие же планы и у операторов Telefonica Deutschland и Vodafone Germany, правда они намерены отключить свои сети 3G в 2022 году.

При этом представитель Deutsche Telekom Дирк Восснер сделал отдельное объявление о том, что компания активно занимается разворачиванием 5G-сетей, чтобы сделать его максимально доступным для своих клиентов: