Все действия Apple в Евросоюзе обострят конкуренцию компании прежде всего с Google

DMA предполагает усиление конкуренции как между крупными игроками рынка, основными мировыми техногигантами, так и между этими корпорациями и мелкими компаниями. Закон затрагивает 22 сервиса Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, владеющей TikTok, Microsoft и Meta Platforms*.

Конкретно Apple обязана уведомлять пользователей об альтернативных способах оплаты в приложениях, а также позволить другим разработчикам открывать свои магазины приложений. По словам помощника директора Центра европейских реформ Зака Мейерса, DMA «бьёт в самое сердце философии Apple, её подхода к безопасности и её бизнес-модели».

Поэтому Apple и Google начнут конкурировать с новой силой и в большем масштабе. Потому что Alphabet, материнская компания Google, не сильно «пострадает» на фоне принятия нового закона. Зато Apple придётся буквально выкручиваться, чтобы удержать европейский рынок.