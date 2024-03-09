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Наука и технологии
Опубликовано 09 марта 2024, 14:15
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Все действия Apple в Евросоюзе обострят конкуренцию компании прежде всего с Google

«Каток» нового закона пройдётся оп Apple в большей степени
Вступивший в силу закон ЕС о цифровых услугах (Digital Markets Act, DMA), скорее всего, будет способствовать усилению и расширению конкуренции между Apple и Google. Такое мнение выразили обозреватели газеты The Wall Street Journal.
Все действия Apple в Евросоюзе обострят конкуренцию компании прежде всего с Google

© Ferra.ru

DMA предполагает усиление конкуренции как между крупными игроками рынка, основными мировыми техногигантами, так и между этими корпорациями и мелкими компаниями. Закон затрагивает 22 сервиса Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, владеющей TikTok, Microsoft и Meta Platforms*.

Конкретно Apple обязана уведомлять пользователей об альтернативных способах оплаты в приложениях, а также позволить другим разработчикам открывать свои магазины приложений. По словам помощника директора Центра европейских реформ Зака Мейерса, DMA «бьёт в самое сердце философии Apple, её подхода к безопасности и её бизнес-модели».

Поэтому Apple и Google начнут конкурировать с новой силой и в большем масштабе. Потому что Alphabet, материнская компания Google, не сильно «пострадает» на фоне принятия нового закона. Зато Apple придётся буквально выкручиваться, чтобы удержать европейский рынок.

Источник:WSJ
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Евросоюз
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#Apple
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#Google
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#Alphabet
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#закон