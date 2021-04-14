Все магазины IKEA в России перейдут на солнечные батареи

Для этих целей компания Ingka Investments, инвестиционное подразделение Ingka Group владеющей IKEA и сетью торговых центров, приобрела 49% акций восьми солнечных парков в России. Inc. Russia пишет, что общая сумма сделки достигла 21 млрд руб.

Общая энергетическая мощность парков составляет 160 МВт. Этого должно хватить на обеспечение «зелёной» энергией всех 17 магазинов IKEA на территории России. Более того, останется даже на то, чтобы поддерживать «жизнедеятельность» части торговых центров МЕГА.

На данный момент нет точных сроков, когда проект будет полностью реализован.