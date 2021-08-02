Все модификации и характеристики новых «умных» часов Samsung Galaxy Watch 4 «утекли» в сеть

Оказалось, что представлены они будут в двух вариантах: обычном и Classic. Последний получит модификации на 42 и 46 мм, в то время как просто Galaxy Watch 4 — на 40 и 44 мм, пишет WinFuture.

Размер дисплея «меньшей» версии составит 1,19 дюйма, в то время как «классический» оснастят 1,36-дюймовым AMOLED-дисплеем. Все модификации получат 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти.