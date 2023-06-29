Все повторяем за Apple: Lenovo представила собственные AR-очки

Устройство имеет высококачественный бинокулярный дисплей разрешением 1080p и максимальной яркостью 2000 нит. Главная особенность новинки — лёгкость и доступная цена.

AR-очки Lenovo G2 оснащены 9-осевыми датчиками и 50% пропусканием света, что позволяет пользователям видеть окружающую среду и одновременно взаимодействовать с дисплеем.

Устройство обладает стабильностью изображения и комфортом использования благодаря встроенному алгоритму слияния данных IMU, а также облачному алгоритму искусственного интеллекта, снижающему энергопотребление и задержку.

Lenovo G2 поддерживают различные способы взаимодействия, включая взгляд, сенсорный экран, жесты и кнопки.

Новинка совместима с Android-смартфонами и iPhone, а также поддерживают функцию Screencast. Очки можно использовать не только в промышленности для визуального управления, обслуживания и сотрудничества, но и в области музейных экскурсий, безопасности и образования благодаря их портативности и возможностям распознавания ИИ.

И хоть в Lenovo заявили о низкой цене очков, точную сумму компания пока не назвала. Обо всём этом представители бренда обещали рассказать позднее.