Все ради планеты: Россиян предупреждают о повышении цен на электричество

Согласно прогнозу, сокращение выбросов к 2050 году на 60 процентов от уровня 2019 года потребует 102,7 триллиона рублей. Однако, декарбонизация может привести к росту цен на продукцию внутри России для обычного потребителя. Наиболее высокий рост — на 28 процентов — покажет рост стоимости электроэнергии, что будет необходимо для покрытия инвестиций.



Такой вывод аналитиков, в целом, соответствует стратегии Минэкономразвития, предполагающей выделение на сокращение выбросов 88,8 триллиона рублей.



Электроэнергия в России может подорожать на 26 процентов к 2050 году из-за сокращения выбросов. Минэкономразвития подготовило окончательный вариант стратегии низкоуглеродного развития страны. По словам главы ведомства, форсированный энергопереход для некоторых экономик оборачивается неожиданными затратами.