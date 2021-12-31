Все ради планеты: ученые предложили хранить углекислый газ в океанах

Удаление двуокиси углерода (УДУ) - процесс извлечения двуокиси углерода из атмосферы и хранения его на суше или в океанах - может стать частью плана по стабилизации глобального потепления. Но его использование сопряжено с рядом трудностей. Их преодоление потребует скоординированных усилий широкого круга заинтересованных сторон - от ученых-исследователей и инвесторов до политиков и юристов, экологических и общественных групп.

В докладе, опубликованном в начале этого года, Межправительственная группа экспертов по климату пришла к выводу, что для достижения цели в 1,5 градуса Цельсия, вероятно, потребуется широкомасштабное внедрение УДУ "задолго до 2050 года".

И поэтому, на фоне всех этих разговоров, ученые напомнили про очередной способ хранения углекислого газа. Суть которого в закачке этого газа на дно океана, где он будет преобразовываться в уже совершенно новые химические соединения.

Однако на пути к осуществлению этого плана стоит очень много преград. От технологических до политических.