Все разъехались? 78% российских компаний пожаловались на недобор специалистов

Все разъехались? 78% российских компаний пожаловались на недобор специалистовК тому же люди стали реже искать работу
В результате исследования Сбера, сервиса поиска работы «Работа.ру», HR-платформы «Пульс» выяснилось, что 78% российских компаний испытывают кадровый голод и жалуются на нехватку профессионалов в своей отрасли. В основном это касается торговли, в том числе розничной, медицины и ветеринарии, образования и науки, а также энергетики.
Фото: Career.iresearchnet.com
Также 56% компаний отметили, что поиск сотрудников стал занимать больше времени, 47% заметили снижение активности соискателей, 43% говорят об увеличении количества неквалифицированных кандидатов. Среди опрошенных компаний 41% сообщили, что на рынке стало больше соискателей, которые меняют сферу деятельности.
При этом нехватки сотрудников нет в сфере IT и телекоммуникаций, недвижимости, транспорта и логистики.