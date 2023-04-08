Все разъехались? 78% российских компаний пожаловались на недобор специалистов

Также 56% компаний отметили, что поиск сотрудников стал занимать больше времени, 47% заметили снижение активности соискателей, 43% говорят об увеличении количества неквалифицированных кандидатов. Среди опрошенных компаний 41% сообщили, что на рынке стало больше соискателей, которые меняют сферу деятельности.

При этом нехватки сотрудников нет в сфере IT и телекоммуникаций, недвижимости, транспорта и логистики.