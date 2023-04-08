Наука и технологии
19:17, 08 апреля 2023
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Все разъехались? 78% российских компаний пожаловались на недобор специалистов

К тому же люди стали реже искать работу

В результате исследования Сбера, сервиса поиска работы «Работа.ру», HR-платформы «Пульс» выяснилось, что 78% российских компаний испытывают кадровый голод и жалуются на нехватку профессионалов в своей отрасли. В основном это касается торговли, в том числе розничной, медицины и ветеринарии, образования и науки, а также энергетики.

Все разъехались? 78% российских компаний пожаловались на недобор специалистов

Фото: Career.iresearchnet.com

Также 56% компаний отметили, что поиск сотрудников стал занимать больше времени, 47% заметили снижение активности соискателей, 43% говорят об увеличении количества неквалифицированных кандидатов. Среди опрошенных компаний 41% сообщили, что на рынке стало больше соискателей, которые меняют сферу деятельности.

При этом нехватки сотрудников нет в сфере IT и телекоммуникаций, недвижимости, транспорта и логистики.

Источник:Inc.
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