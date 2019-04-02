Все российские карты Visa и Mastercard станут бесконтактными

Международные платёжные системы Visa и Mastercard потребовали от российских банков начать выпускать только карты с поддержкой бесконтактных платежей. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники в банковской сфере.

Новые правила по выпуску карт Visa начнут действовать с 13 апреля 2019 года, Mastercard — только с 12 апреля 2021 года. Платежная система «Мир» не планирует вводить такое требование для своих карт.

Mastercard подтвердила требование о бесконтактных картах с 2021 года: «С апреля 2021 года все вновь выпускаемые в России карты должны быть с бесконтактной технологией». В то время как Visa не ответила на запрос журналистов.

Центробанк также пока не требует бесконтактные карты от банков в обязательном порядке. Такие карты обходятся в в 1,5–2 раза дороже обычных «контактных» карт. Однако точная цена зависит от объёма партии и при больших заказах разница в стоимости очень мала.