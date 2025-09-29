Наука и технологии
Опубликовано 29 сентября 2025, 19:07
1 мин.

Все страны ЕС присоединились к голландской коалиции по чипам

Группа предлагает обновить законодательство Chips Act
Все страны Европейского союза вступили в коалицию по полупроводникам, возглавляемую Нидерландами. Об этом сообщили в голландском правительстве. Объединение, получившее название «Semicon Coalition», было создано в марте совместно с восемью другими странами ЕС и в понедельник передало декларацию в Европейскую комиссию.
Все страны ЕС присоединились к голландской коалиции по чипам

© Ferra.ru

Цель коалиции — обновить существующий Chips Act и ускорить развитие полупроводниковой отрасли на континенте. Европейские законодатели, отраслевые ассоциации и компании выступают за «Chips Act 2.0», который, по их мнению, должен обеспечить доступ к критическим технологиям, ускорить процессы согласований и развивать навыки и финансирование в цепочке производства микрочипов.

Первый Chips Act привёл к росту инвестиций, но не смог привлечь производство передовых чипов после того, как Intel отказалась от строительства крупного завода в Германии. Сейчас коалиция предлагает пересмотреть стратегию с целью не просто достичь 20% мировой доли рынка, а сосредоточиться на ключевых технологиях и ускоренном развитии отрасли.

В декларации подписались более 50 компаний, включая Nvidia, ASML, Intel, STMicroelectronics и Infineon. Представители SEMI отметили, что ЕС необходимо выделить отдельный бюджет на полупроводники и существенно увеличить расходы в отрасли. Согласно прогнозам, Европа к 2030 году может занять около 11,7% мировой цепочки стоимости чипов, что выше текущих 9,8%, но значительно меньше изначально заявленных 20%.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
Теги:
#чип
,
#ЕС
,
#технологии