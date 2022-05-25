Все суды о домогательствах на автомобильных заводах Илона Маска будут проходить в открытом режиме

Очередной иск о домогательствах не получил одобрения суда о рассмотрении в арбитраже, поэтому процесс будет открытым. Постановление вынес судья Стивен Краус, отклонивший соответствующую апелляцию Tesla.

Речь идёт об иске к Tesla бывшей работницы компании Джессики Барраза. Она работала на заводе во Фримонте в октябре 2018 года, а иск о домогательствах подала в ноябре 2021. Пострадавшая прокомментировала свой иск словами о том, что завод Tesla во Фримонте был рассадником «безудержных сексуальных домогательств», при этом любые жалобы сотрудников игнорировались.