Всегда хотели изменить дизайн сайтов на свой вкус? Браузер Arc позволит сделать это в пару кликов

Отказавшись от традиционной системы вкладок сверху окна браузера, Arc предлагает новый подход — всё содержимое собрано в боковой панели, которую можно настраивать под конкретные задачи​.

Дебютировала новинка примерно год назад. За это время она успела обзавестись множеством уникальных особенностей, которые отличают браузеров от таких аналогов, как Chrome и Safari.

Одной из таких особенностей является Boosts, позволяющий пользователям изменять дизайн сайтов, которые они посещают. Первоначально функция была представлена как инструмент для упрощённого создания расширений для браузера.

Теперь же создатель продукта, Нейт Пэрротт, представил новое поколение Boosts, которое предлагает ещё более простые инструменты для настройки посещаемых сайтов. По его словам, если первоначальная версия Boosts упрощала процесс в 10 раз, то Boosts 2.0 делает его в 50 раз проще​.​