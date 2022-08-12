Всегда хотели полетать верхом на дроне? Теперь это реально

Сообщается, что первые испытания девайса, получившего название JetRacer, состоялись и оказались вполне успешными. Стоит отметить, что в качестве источника энергии в устройстве используется не электричество, а керосин.

Грузоподъёмность дрона — 200 кг, при этом максимальная скорость его полёта — 250 км/ч. А за счёт наличия у устройства реактивных микротурбин, оно способно совершать переворот в воздухе.