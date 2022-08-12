Всегда хотели полетать верхом на дроне? Теперь это реально

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Всегда хотели полетать верхом на дроне? Теперь это реальноОсталось узнать, в какую сумму обойдётся покупка подобного летательного аппарата
Французская компания Franky Zapata объявила о создании собственного дрона. Правда, у него есть отличительная особенность от большинства аналогов — его можно оседлать.
Сообщается, что первые испытания девайса, получившего название JetRacer, состоялись и оказались вполне успешными. Стоит отметить, что в качестве источника энергии в устройстве используется не электричество, а керосин.
Грузоподъёмность дрона — 200 кг, при этом максимальная скорость его полёта — 250 км/ч. А за счёт наличия у устройства реактивных микротурбин, оно способно совершать переворот в воздухе.
По словам Franky Zapata, JetRacer умеет подниматься на достаточно приличную высоту — вплоть до 3 км. Так это или нет — станет известно после релиза дрона. О том, как скоро стартует массовое производство, компания-разработчик не сообщила.