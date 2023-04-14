Всего 6 часов понадобилось ИИ для создания 40 тысяч новых ядов

В ходе эксперимента учёные поручили нейросети, обученной находить новые лекарственные препараты, разработать не лекарство, а определить структуру токсичных молекул и по-разному их сгруппировать. На удивление специалистов нейросеть справилась с этим всего за 6 часов, предоставив 40 тысяч потенциально смертельных молекул ядов.

При этом некоторые структуры были сложными и ещё более токсичными, чем существующие боевые яды.

«Когда были получены результаты, первое, что бросилось в глаза: многие соединения выглядели более токсичными, чем даже VX — это боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия», — рассказал один из авторов исследования, американский фармацевт Фабио Урбина.