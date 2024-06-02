Всего лишь 10% российских школьников посещают заблокированные сайты

В прошедшем учебном году в государственных школах фиксировалось более 5 миллиардов интернет-запросов каждую неделю через единую сеть передачи данных (ЕСПД). Около 10% из них касались опасного контента. Об этом сообщила компания «Солар», дочерняя компания «Ростелекома», которая занимается информационной безопасностью. Запросы на запрещённые сайты отправляли как сами школьники, так и мобильные приложения на их устройствах или учебных компьютерах.

Наибольшее количество попыток доступа к опасным ресурсам было зафиксировано в Центральном федеральном округе — более 522 миллионов запросов в неделю. В Дальневосточном федеральном округе их было значительно меньше — около 98 миллионов. В ЦФО самыми популярными заблокированными категориями стали социальные сети с более 10 миллионами запросов, вредоносное ПО и вирусы — около 4 миллионов запросов, онлайн-игры и азартные игры — почти 3,5 миллиона запросов, шпионское ПО и спам — около 1,5 миллиона запросов, и развлекательные ресурсы — почти 1 миллион запросов.

Фильтрация ресурсов осуществляется благодаря собственному категоризатору веб-ресурсов компании «Солар». Политика фильтрации включает проверки по нескольким десяткам тысяч ключевых слов и их комбинаций. С сентября 2023 года по май 2024 года список пополнился на 14 668 новых ключевых слов для контентной фильтрации.