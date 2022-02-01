Всего лишь одно растение способно избавить квартиру от насекомых

По словам экспертов, насекомые не переносят запах мяты. Именно с помощью этого растения можно избавиться от незваных миниатюрных соседей. У мяты есть и дополнительное приятное свойство — она является «естественным освежителем воздуха», которая к тому же некапризна с точки зрения ухаживания.

Специалисты отметили, что если в квартире имеются участки с паутиной, то её стоит побрызгать раствором эфирного масла мяты и чистой воды (0,5 л воды на 10 капель масла). В свою очередь паутину необходимо убрать вручну — с помощью веника или пылесоса.